Матчем "Жирона" – "Вальядолід" стартував новий сезон Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Перший матч нового 88-го сезону іспанської Прімери за участі “Жирони” та “Вальядоліду” завершився нічиєю, повідомляє кореспондент УНН.
На 11 хвилині небезпечна подача зі штрафного перетворилася в удар з яким із труднощами впорався кіпер гостьової команди — “Вальядоліду”. Загалом господарі перевершили опонентів у відсотку володінні м’ячем 63 проти 37 та мали перевагу за ударами — 13:2. Однак отримати дивіденди з цього команді Сакрістана — 0:0.
Відзначимо, що в другому поєдинку стартового дня “Бетіс” приймає “Леванте”. Після першого тайму попереду “Леванте” 1:0.
Додамо, що в рамках другого змагального дня “Ельче” прийматиме “Гранаду”, “Малага” в гостях протистоятиме “Луго”, “Спортінг” відправиться до ФК “Алькоркон”, а “Кордоба” зіграє з “Нумансія”.