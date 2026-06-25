Мать удерживала 7-летнего сына на цепи в Днепропетровской области - прокуратура

В Днепропетровской области мать держала 7-летнего сына на цепи - в Каменском расследуют факт жестокого обращения с ребенком, сообщили в четвер в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

24 июня 2026 года во время плановой проверки условий проживания семьи работники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей выявили факт жестокого обращения с малолетним ребенком. 38-летняя жительница города Каменское привязала своего 7-летнего сына металлической цепью к батарее. По словам мальчика, он находился прикованным к батарее с прошлых суток - сообщили в прокуратуре.

"На месте правоохранители установили обстоятельства, свидетельствующие о совершении в отношении ребенка противоправных действий: мать привязывала ребенка металлической цепью к батарее с целью "воспитания"", - также отметили в полиции.

Семья, как указано, состоит на учете службы по делам детей с 2025 года как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. "Из-за злоупотребления алкогольными напитками женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Отец ребенка, как отмечается, участия в его воспитании не принимает и связи с семьей не поддерживает.

"Начато уголовное производство по факту пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Сейчас мальчик изъят из опасных условий проживания и помещен в центр социально-психологической реабилитации", - сообщили в прокуратуре.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.