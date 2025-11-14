Массовый сброс костей крупного рогатого скота обнаружен на Харьковщине: местные жалуются на вонь, а правоохранители ищут причастных

$42.060.03
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52 • 30690 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
08:55 • 22396 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 26971 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 52837 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 97898 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 131664 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 128252 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 267183 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113904 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенокPhoto14 ноября, 03:34 • 18786 просмотра
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУVideo14 ноября, 04:03 • 23721 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto14 ноября, 04:13 • 59739 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 44374 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto07:19 • 53745 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 3258 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 30682 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 267180 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 219344 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 98866 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Юрий Игнат
Игорь Клименко
Украина
Одесская область
Харьковская область
Государственная граница Украины
Киевская область
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 15861 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15524 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 79511 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 78166 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 66794 просмотра
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Массовый сброс костей крупного рогатого скота обнаружен на Харьковщине: местные жалуются на вонь, а правоохранители ищут причастных

Киев • УНН

 • 488 просмотра

На Харьковщине вблизи села Мерло обнаружили массовый сброс костей крупного рогатого скота, что вызвало сильный смрад и беспокойство местных жителей. Начато досудебное расследование по факту загрязнения земли, устанавливаются причастные лица.

Массовый сброс костей крупного рогатого скота обнаружен на Харьковщине: местные жалуются на вонь, а правоохранители ищут причастных

В Харьковской области вблизи села Мерло обнаружили массовый сброс костей крупного рогатого скота, а местные жители пожаловались на сильный смрад. Правоохранители устанавливают предприятие или лиц, причастных к незаконному сбросу животных останков. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, массовый сброс костей крупного рогатого скота обнаружен на открытом земельном участке вблизи села Мерло Золочевской общины Богодуховского района.

Местные жители сообщают о сильном смраде. Люди обеспокоены возможными экологическими последствиями.

На месте происшествия проведен осмотр. В ближайшее время специалисты Госпродпотребслужбы начнут работы по устранению последствий этого нелегального "кладбища".

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту загрязнения земли (ч. 1 ст. 239 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями полиции устанавливают предприятие или лиц, причастных к незаконному сбросу животных останков.

Помутнение и белое вещество в реке Мерло в Харьковской области: начата проверка источника загрязнения28.10.25, 16:02 • 2741 просмотр

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Животные
Харьковская область