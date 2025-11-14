Массовый сброс костей крупного рогатого скота обнаружен на Харьковщине: местные жалуются на вонь, а правоохранители ищут причастных
Киев • УНН
На Харьковщине вблизи села Мерло обнаружили массовый сброс костей крупного рогатого скота, что вызвало сильный смрад и беспокойство местных жителей. Начато досудебное расследование по факту загрязнения земли, устанавливаются причастные лица.
В Харьковской области вблизи села Мерло обнаружили массовый сброс костей крупного рогатого скота, а местные жители пожаловались на сильный смрад. Правоохранители устанавливают предприятие или лиц, причастных к незаконному сбросу животных останков. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, массовый сброс костей крупного рогатого скота обнаружен на открытом земельном участке вблизи села Мерло Золочевской общины Богодуховского района.
Местные жители сообщают о сильном смраде. Люди обеспокоены возможными экологическими последствиями.
На месте происшествия проведен осмотр. В ближайшее время специалисты Госпродпотребслужбы начнут работы по устранению последствий этого нелегального "кладбища".
Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту загрязнения земли (ч. 1 ст. 239 УК Украины)
Прокуроры совместно со следователями полиции устанавливают предприятие или лиц, причастных к незаконному сбросу животных останков.
Помутнение и белое вещество в реке Мерло в Харьковской области: начата проверка источника загрязнения28.10.25, 16:02 • 2741 просмотр