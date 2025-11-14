Масовий скид кісток великої рогатої худоби виявлено на Харківщині: місцеві скаржаться на сморід, а правоохоронці шукають причетних
Київ • УНН
На Харківщині поблизу села Мерло виявили масовий скид кісток великої рогатої худоби, що викликало сильний сморід та занепокоєння місцевих жителів. Розпочато досудове розслідування за фактом забруднення землі, встановлюються причетні особи.
У Харківській області поблизу села Мерло виявили масовий скид кісток великої рогатої худоби, а місцеві жителі поскаржились на сильний сморід. Правоохоронці встановлюють підприємство чи осіб, причетних до незаконного скидання тваринних решток. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, масовий скид кісток великої рогатої худоби виявлено на відкритій земельній ділянці поблизу села Мерло Золочівської громади Богодухівського району.
Місцеві мешканці повідомляють про сильний сморід. Люди занепокоєні можливими екологічними наслідками.
На місці події проведено огляд. Найближчим часом фахівці Держпродспоживслужби розпочнуть роботи з усунення наслідків цього нелегального "кладовища".
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом забруднення землі (ч. 1 ст. 239 КК України)
Прокурори спільно зі слідчими поліції встановлюють підприємство чи осіб, причетних до незаконного скидання тваринних решток.
