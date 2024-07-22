В воскресенье во время вечеринки в США произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 3 мужчин и еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщает NBC Philadelphia, передает УНН.

Детали

В воскресенье утром в Западной Филадельфии на вечеринке произошла массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения.

По данным полиции, инцидент произошел около 2 часов ночи возле перекрестка Олден-стрит и Жирард-авеню во время вечеринки с примерно 100-150 участниками.

Инспектор полиции сообщил, что все погибшие были взрослыми мужчинами. Один из них, 33-летний мужчина, погиб на месте, а 23-летний мужчина, раненный в ногу и живот, скончался в больнице. Еще одна жертва, найденная в 2:12 ночи, была застрелена с близкого расстояния и, вероятно, была мишенью. Третьим погибшим стал 29-летний мужчина, который получил ранение в живот и умер в 3:08 утра.

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