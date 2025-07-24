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Массированный удар РФ по Одессе: из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины

Киев • УНН

 • 930 просмотра

В Одессе в результате ночной российской дроновой атаки 24 июля погиб 32-летний мужчина. Его тело деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки.

Массированный удар РФ по Одессе: из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины

В результате российской атаки беспилотников на Одессу в ночь на 24 июля погиб мужчина, его тело извлекли из-под завалов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

К сожалению, в результате ночной российской атаки беспилотников на Одессу погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года. Выражаю искренние соболезнования родным и близким

- сообщил Кипер.

Он также заявил, что в настоящее время продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.

Напомним

По данным прокуратуры, в ночь на 24 июля вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 30 БПЛА.

"В результате атаки пострадали четверо местных жителей. Информация о других возможных пострадавших уточняется", - указали в прокуратуре.

Атака РФ, как указано, нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, повреждения получила девятиэтажная жилая постройка - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Повреждены офисные помещения, автозаправочная станция, двухэтажное здание и торговые павильоны на рынке "Привоз".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Олег Кипер
Одесса
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