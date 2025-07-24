Масований удар рф по Одесі: з під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка

Унаслідок російської дронової атаки по Одесі у ніч на 24 липня загинув чоловік, його тіло дістали з-під завалів. Про це повідомив олова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким - повідомив Кіпер.

Він також заявив, що наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.

Нагадаємо

За даними прокуратури, у ніч на 24 липня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 30 БпЛА.

"Внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів. Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється", - вказали у прокуратурі.

Атака рф, як вказано, завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".