Атака на "Охматдит": помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у реанімації

Напомним

Как сообщал УНН, в результате российского обстрела в Охматдете погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.

На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.

465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.

94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.

В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.