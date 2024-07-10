Киев • УНН
33 взрослых и 6 детей из "Охматдета" находятся в столичных больницах в Киеве после массированной ракетной атаки россии, причем 4 взрослых в тяжелом состоянии.
Атака на "Охматдит": помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у реанімації10 июля 2024, 15:49 • 14411 просмотров
Напомним
Как сообщал УНН, в результате российского обстрела в Охматдете погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.
На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.
465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.
94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.
В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.