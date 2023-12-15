Массированная атака на Крым: у шойгу заявили, что якобы сбили уже 26 беспилотников

У россии нет планов вести войну против Украины в 2025 году - Буданов

Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины, заявляет, что Россия пока не имеет планов военных действий против Украины в 2025 году, ссылаясь на ограниченность ресурсов как на сдерживающий фактор. Путин настаивает на том, что война России будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет денацифицирована и не станет нейтральной.