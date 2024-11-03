Массированная атака дронов на Киевщину: повреждения зафиксированы в 5 районах области
Киев • УНН
В 5 районах Киевской области зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых вражеских целей. Пострадали жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки, однако жертв среди населения нет.
Киевщина продолжает ликвидацию последствий вражеской атаки в ночь на 3 ноября. Пострадавших среди населения нет. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
По словам Кравченко, попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют.
Вследствие падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 17:30 повреждения зафиксированы в 5 районах области.
По его словам, повреждены:
- фасады и окна в квартирах 7 многоэтажных жилых домов в трех районах
- 6 частных домов
- 21 легковой автомобиль, один из которых уничтожен
- 2 хозяйственные постройки
- ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки в 6 местах