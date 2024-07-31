По состоянию на 9:30 в результате массированной атаки вражеских дронов на Киевщине пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевской области, сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Как рассказал Кравченко, всю ночь враг массированно атаковал область ударными дронами. Тревога продолжалась более 7 часов.

В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет - заявил председатель ОВА.

По его словам, по состоянию на 9:30 уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины. Обломками повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

Также Кравченко указал, что падение большинства обломков БпЛА фиксируются вне населенных пунктов.

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