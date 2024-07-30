В Одессе продолжается масштабная кампания по переименованию улиц и других топонимов, связанная с декоммунизацией и удалением символов российского и советского прошлого. В этом году Одесская обладминистрация приняла решение переименовать 84 улицы, включая такие известные места, как Думская площадь, улица Пушкина, бульвар Жванецкого, улица Ильфа и Петрова, сообщает УНН.

Детали

Цель этих изменений — разорвать ассоциации с российской и советской историей и усилить украинскую культурную и историческую идентичность. Например, улица Пушкина станет Итальянской улицей, бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил, а Думская площадь будет называться Биржевой.

Некоторые улицы получат названия в честь известных украинских деятелей и исторических событий. Так, улица Жуковского будет переименована в улицу Леси Украинки, а улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова.

Стоит отметить, что всего в рекомендациях властям Одесской области было указано переименовать 91 улицу. Но семь улиц остались без изменений. В частности улица Леонида Утесова, советского артиста, посвятившего одну из своих песней "У Черного моря" Одессе. Как известно, песня настолько любима одесситами, что считается неформальным гимном города.

В тоже время многие названия улиц действительно утратили свою актуальность. Например, улицы "Политкаторжан", "Градоначальницкая", "Армейская". Многие из них теперь буду увековечивать защитников Украины.

Наиболее спорным оказалось переименование Думской площади , улицы Жванецкой, Бабеля, а также Ильфа и Петрова. Улиц, которые, по мнению многих жителей Одессы создавали городу колорит. Вместо Думской теперь будет площадь Биржевая, вместо Ильфа и Петрова - семьи Глодан ( погибшей от российских атак), а бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил.

Также в Одессе появятся улицы Леси Украинки, Менделя Мойше Сфорима и Дмитрия Павличка.

Этот процесс вызвал разные реакции среди местных жителей. Одни поддерживают изменения как шаг к укреплению национальной идентичности, другие выражают недовольство, считая, что это создаст сложности в ориентации и повседневной жизни.

Напомним

Переименование улиц — часть более широкой стратегии декоммунизации, которая началась в Украине в 2015 году и продолжает активно реализовываться в различных городах страны.

Стоит отметить, что местные власти занимаются декоммунизацией не по своей воле. К этому их обвязывает закон о запрете и осуждении российской имперской политики, а также рекомендации Украинского института национальной памяти.

Сложно это назвать приоритетным делом для страны, которая воюет - нардеп об инициативе некоторых коллег переименовать Бровары в Бровари