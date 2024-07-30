Сложно это назвать приоритетным делом для страны, которая воюет - нардеп об инициативе некоторых коллег переименовать Бровары в Бровари

Инициативу группы депутатов Верховной Рады по изменению названия города Бровары на Бровари сложно назвать приоритетным делом для страны, которая уже третий год отражает полномасштабную российскую агрессию. Такое мнение озвучил нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу в комментарии УНН.

Народный депутат убежден, что решающую роль в вопросе переименования должно играть именно мнение жителей Броваров. И это не может быть прерогативой людей, которые никак не связаны с этим городом.

"Я всего пару лет снимал жилье в Броварах, поэтому, наверное, не имею морального права участвовать в решении этого вопроса вместе с жителями города.

По моему мнению, решающую роль должна была бы сыграть позиция большинства жителей Броваров. Есть же возможности официально опросить людей. И если большинство людей было бы за переименование, тогда другой вопрос.

Чисто на слух, как по мне, Бровари воспринимается хуже, чем Бровары.

Относительно того, актуально ли теперь этим заниматься - это точно сложно назвать приоритетным делом в воюющей стране", - отметил Мазурашу.

Радянщина з іншим політичним забарвленням – політолог про наміри деяких нардепів перейменувати Бровари

Напомним

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала постановление о переименовании Броваров в Бровари.

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Добавим

Жители Броваров и эксперты придерживаются мнения, что возможное переименование в Бровари сомнительно с точки зрения целесообразности, ведь не имеет никакого отношения к декоммунизации. И, что самое главное, изменение названия города повлечет за собой дополнительные финансовые расходы, а эти средства лучше направить на ВСУ.