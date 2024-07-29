Советщина с другой политической окраской - политолог о намерениях некоторых нардепов переименовать Бровары

Если переименование населенного пункта не подпадает под декоммунизацию и дерусификацию, то обязательно необходимо учитывать позицию общества. В противном случае это просто реализация субъективной инициативы отдельных народных депутатов. Такое мнение относительно постановления Верховной Рады о переименовании города Бровары в Бровари высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии УНН.

Детали

По мнению политолога, довольно часто при изменении названий населенных пунктов и улиц преобладает субъективная политическая целесообразность.

Если речь не идет о выполнении законодательства о декоммунизации и дерусификации - то я считаю, что крайне неправильно игнорировать мнение жителей общины и реализовывать такие субъективные инициативы отдельных народных депутатов. У нас таких примеров много, и кстати речь идет не только о переименовании населенных пунктов, а в том числе и о переименовании улиц. По Киеву, например, мы уже видели неоднократно, работают такие субъективные политические предпочтения - отметил Фесенко.

Эксперт добавил, что при переименованиях целесообразно использовать положительный опыт европейских стран.

"То, что происходит сейчас - это крайности и это советщина только с другой политической окраской. Есть опыт многих европейских стран (бывших республик ссср и стран соцлагеря - ред.), когда прежде всего или исторические названия, если они только не имеют имперской коннотации, или советского происхождения, или названия, которые, скажем так, не вызывают политических споров, не являются идеологизированными. Это правильно и по европейски", - подытожил политолог.

Ціна питання: кошти на перейменування Броварів чи на допомогу українській армії

Дополнительно

Депутаты Броварского городского совета убеждены, что переименование Броваров приведет к лишним и никому не нужным расходам. По их мнению, эти средства лучше направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Я принципиально выступаю за старое название города Бровары, которое мы имеем сейчас. Такие инициативы абсолютно не ко времени. Это во-первых. Во-вторых, это финансово затратно - печати, таблички и тому подобное. Это повлечет за собой средства, которые можно с легкостью и лучше отправить для ВСУ на помощь", - рассказал в комментариии УНН депутат Броварского горсовета, преподаватель ВУЗа Максим Ткаченко.

Такой же позиции придерживается его коллега-депутат, представитель бизнеса Виктор Гайдуков.

"Всем предприятиям надо будет менять документацию. Таблички новые в городе делать. Каждому жителю надо будет все менять Никто не подсчитывал, но это очень дорого. Эти средства можно направить на ВСУ и это сегодня гораздо важнее", - отметил Гайдуков в комментарии УНН.

Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

Это постановление ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.