Масштабная вспышка АЧС зафиксирована в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Латвии зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Baltic Times.
Заболевание было зафиксировано на ферме Druvas Unguri.
"Это - самая крупная вспышка заболевания с тех пор, как АЧС была впервые зарегистрирована в стране", - говорится в сообщении.
В связи с этим правительство Латвии приняло решение провести внеочередное заседание, в ходе которого будут обсуждаться меры по недопущению распространения болезни.
В Украине тем временем новые вспышки АЧС фиксируются практически ежедневно. Вчера стало известно о регистрации случаев болезни сразу в четырех областях.
С начала года произошло уже более 80 вспышек, сообщали в Госпродпотребслужбе.
Как отмечает политик Сергей Тригубенко, АЧС в Украине не могут побороть уже третий год к ряду.
А это, по его мнению, свидетельствует о неэффективности мер по контролю распространения болезни.
Преодолеть вирус Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, а также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний, уверен Тригубенко.
Добавим, что за последние 5 лет убытки фермеров из-за АЧС составили более 170 млн грн.