Масштабний спалах АЧС зафіксовано у Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Латвії зареєстровано спалах африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Baltic Times.
Захворювання було зафіксовано на фермі Druvas Unguri.
"Це - найбільший спалах захворювання з тих пір, як АЧС була вперше зареєстрована в країні", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим уряд Латвії прийняв рішення провести позачергове засідання, під час якого обговорюватимуться заходи щодо недопущення розповсюдження хвороби.
В Україні тим часом нові спалахи АЧС фіксуються практично щодня. Вчора стало відомо про реєстрацію випадків хвороби відразу в чотирьох областях.
З початку року виникло вже понад 80 спалахів, повідомляли в Держпродспоживслужбі.
Як зазначає політик Сергій Тригубенко, АЧС в Україні не можуть побороти вже третій рік поспіль.
А це, на його думку, свідчить про неефективність заходів щодо контролю поширення хвороби.
Подолати вірус Україні заважає відсутність професійних кадрів, а також - нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, який викликає безліч критичних зауважень, упевнений Тригубенко.
Додамо, що за останні 5 років збитки фермерів через АЧС становили понад 170 млн грн.