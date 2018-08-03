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Масштабний спалах АЧС зафіксовано у Латвії

Масштабний спалах АЧС зафіксовано у Латвії

Київ • УНН

 • 9114 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Латвії зареєстровано спалах африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Baltic Times.

Захворювання було зафіксовано на фермі Druvas Unguri.

"Це - найбільший спалах захворювання з тих пір, як АЧС була вперше зареєстрована в країні", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим уряд Латвії прийняв рішення провести позачергове засідання, під час якого обговорюватимуться заходи щодо недопущення розповсюдження хвороби.

В Україні тим часом нові спалахи АЧС фіксуються практично щодня. Вчора стало відомо про реєстрацію випадків хвороби відразу в чотирьох областях.

З початку року виникло вже понад 80 спалахів, повідомляли в Держпродспоживслужбі.

Як зазначає політик Сергій Тригубенко, АЧС в Україні не можуть побороти вже третій рік поспіль.

А це, на його думку, свідчить про неефективність заходів щодо контролю поширення хвороби.

Подолати вірус Україні заважає відсутність професійних кадрів, а також - нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, який викликає безліч критичних зауважень, упевнений Тригубенко.

Додамо, що за останні 5 років збитки фермерів через АЧС становили понад 170 млн грн.

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