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Масштабный пожар в рф: в ростове горит крупнейший вещевой рынок

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 18:59  •  10019 просмотра

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Пожар охватил более 1000 квадратных метров вещевого рынка "Темерник" в ростове-на-дону

В российском ростове-на-дону горит крупнейший вещевой рынок "Темерник", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По данным Telegram-канала, площадь возгорания - более 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пожар начался в одном из торговых павильонов, после чего перекинулся и на остальные.

По словам источников, пострадавших на данный момент нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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