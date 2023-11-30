Масштабный пожар в рф: в ростове горит крупнейший вещевой рынок

В российском ростове-на-дону горит крупнейший вещевой рынок "Темерник", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По данным Telegram-канала, площадь возгорания - более 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пожар начался в одном из торговых павильонов, после чего перекинулся и на остальные.

По словам источников, пострадавших на данный момент нет.