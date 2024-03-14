Масштабный пожар на Харьковщине: из-за поджога сухой травы под угрозой оказалось целое село

На Харьковщине из-за поджога сухой травы, который спровоцировал масштабный пожар, под угрозой оказалось село Слободское. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вчера 13 марта, на окраине с. Слободское Харьковского района загорелась сухая трава. Из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось на большую площадь.

Жители забили тревогу только тогда, когда огонь начал подходить к границам человеческих поселений.

На момент прибытия спасателей общая площадь пожара уже достигла 7 га. На его ликвидацию и спасение села было направлено более 50 спасателей и 10 автоцистерн - рассказали в ГСЧС.

Спасатели говорят, что погасить пожар было сложно из-за сильных порывов ветра, заболоченной местности и большой массы густой сухой растительности и кустарников. Более 13 часов понадобилось работникам ГСЧС на его ликвидацию.

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Дополнение

В ГСЧС подчеркнули, что выжигание сухостоя - это преступление. Также спасатели призывают украинцев звонить в Службу спасения по номеру "101", как только заметите возгорание на открытых территориях.

Напомним

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