Масштабный пожар на Харьковщине: из-за поджога сухой травы под угрозой оказалось целое село

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  70309 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  119351 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  120077 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  123764 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  119368 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108342 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122783 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121070 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118916 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31389 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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13 марта 2024, 09:59  •  153706 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  191403 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  246079 просмотра

Масштабный пожар на Харьковщине: из-за поджога сухой травы под угрозой оказалось целое село

Масштабный пожар вспыхнул вблизи села Слободское Харьковской области из-за сжигания сухой травы, угрожая населенному пункту и требуя более 50 спасателей и 10 автоцистерн для тушения пламени площадью 7 гектаров в течение 13 часов.

Криминал и ЧП •   •  20342 просмотра
Масштабный пожар на Харьковщине: из-за поджога сухой травы под угрозой оказалось целое село

рф на фоне шторма не выводит корабли в море уже два дня подряд - Силы обороны Юга

россия уже два дня подряд не разворачивает корабли своего флота в Черном и Азовском морях и не выводит ракетные пусковые установки со своих баз из-за штормовых погодных условий.

Война •   •  20393 просмотра
рф на фоне шторма не выводит корабли в море уже два дня подряд - Силы обороны Юга

В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев

Вступили в силу новые правила для украинских беженцев в Ирландии, согласно которым новоприбывшие размещаются в государственном жилье лишь на 90 дней и получают сокращенные льготы, а правительство определило первые пять приемных центров для их размещения.

Общество •   •  19371 просмотра
В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях.

политика •   •  101714 просмотра
Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Лидеры "Веймарского треугольника" обсудят помощь Украине 15 марта: Шольц рассказал детали

Лидеры Франции, Германии и Польши встретятся в Берлине 15 марта, чтобы обсудить предоставление большей поддержки Украине в ее войне против российской агрессии.

Война •   •  22019 просмотра
Лидеры "Веймарского треугольника" обсудят помощь Украине 15 марта: Шольц рассказал детали

Неудачная высадка ДРГ: Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о десанте на Херсонщине

российские диверсионные группы неудачно попытались высадиться на подконтрольном Украине правом берегу Херсонской области, но российские СМИ лживо представили это как успешную "десантную" операцию.

Война •   •  19312 просмотра
Неудачная высадка ДРГ: Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о десанте на Херсонщине

Нельзя влиять на то, чего не существует: Подоляк рассказал, повлияют ли рейды российских добровольцев на выборы путина

Поскольку в авторитарной россии нет настоящих выборов, рейды РДК и легиона "Свобода" в белгородской и курской областях, не повлияют на переизбрание путина.

Война •   •  17170 просмотра
Нельзя влиять на то, чего не существует: Подоляк рассказал, повлияют ли рейды российских добровольцев на выборы путина

Глава МАГАТЭ преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина.

Война •   •  17821 просмотра
Глава МАГАТЭ преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Владелец "Мегабанка" Виктор Субботин планирует обратиться в правоохранительные органы относительно использования главой ФГВФЛ Светланой Рекрут автомобилей банка для личных поездок за границу и продажи Фондом активов "Мегабанка" по значительно заниженным ценам.

Экономика •   •  70309 просмотра
Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

После захвата Авдеевки интенсивность наземных атак России уменьшилась, но она постепенно восстанавливает силы и увеличивает интенсивность штурмов на отдельных направлениях.

Война •   •  15774 просмотра
Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях