Масштабная утечка нефтепродуктов в Кирилловское озеро произошла из-за атаки РФ, продолжается очистка

В результате массированной атаки РФ в ночь на 2 июля произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Кирилловское озеро в Киеве, его очистят, сообщили в Минэкономики, указав, что координируют очистку озера, и что в настоящее время строго запрещено купаться, ловить рыбу и любым образом контактировать с водой в озерах Кирилловском и Иорданском, пишет УНН.

В результате попадания по АЗС в Оболонском районе столицы произошло серьезное экологическое бедствие – масштабная утечка нефтепродуктов в озеро, которое входит в систему озер Опечень

Как указано, благодаря оперативной работе служб распространение основной массы топлива удалось сдержать на подходах к водоему. Однако по предварительным расчетам, в озеро все же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии.

"Специалисты реализуют двухэтапный план очистки водоема. ГСЧС уже локализовала загрязнение с помощью боновых заграждений, а сейчас с поверхности озера спецтехника удаляет основной слой нефтепродуктов", - указали в Минэкономики.

Следующий этап – обработка акватории специальным сорбентом, который свяжет остатки масляной пленки для их последующего удаления. Это поможет предотвратить загрязнение дна и подземных вод.

"Загрязнение удалось локализовать в первые часы, но ущерб для окружающей среды является чрезвычайно серьезным. Минэкономики уже подключилось к фиксации экологического ущерба", – отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирина Овчаренко.

В ближайшее время Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердит комплексный план ликвидации, который предусматривает финальную очистку озера, постоянный мониторинг качества воды, контроль за соседними водоемами, оценку экологического ущерба и последующее восстановление экосистемы.

До полной нормализации показателей химического состояния воды строго запрещено купаться, ловить рыбу и любым образом контактировать с водой в озерах Кирилловском и Иорданском