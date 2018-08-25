Масштабный лесной пожар близ Берлина: сотни людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Германии эвакуировали сотни людей из-за масштабного лесного пожара в 50 километрах от Берлина, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По информации dpa, жителям немецкой столицы советуют закрывать окна из-за дыма, который из-за ветра достиг Берлина.
Предупреждение появилось 25 августа после многочисленных жалоб на запах дыма. Спасатели утверждают, что в ближайшее время ситуация существенно не улучшится.
В тушении пожара, от 23 августа распространился на 350 гектаров, участвуют около 600 пожарных.
Затрудняет тушение пожара то, что на территории, где он вспыхнул, остаются боеприпасы со времен Второй мировой войны.