Масштабна лісова пожежа біля Берліна: сотні людей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Німеччині евакуювали сотні людей через масштабну лісову пожежу за 50 кілометрів від Берліна, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
За інформацією dpa, жителям німецької столиці радять зачиняти вікна через дим, який через вітер сягнув Берліна.
Попередження з'явилося 25 серпня після численних скарг на запах диму. Рятувальники стверджують, що найближчим часом ситуація суттєво не покращиться.
У гасінні пожежі, яка від 23 серпня поширилася на 350 гектарів, беруть участь близько 600 пожежників.
Ускладнює гасіння пожежі те, що на території, де вона спалахнула, залишаються боєприпаси з часів Другої світової війни.