Масштабное ДТП в Египте: погибли 28 человек, ранены 60
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В результате масштабного ДТП в провинции Бехейра, Египет, - погибли 28 человек, и еще 60 пострадали. Об этом передает УНН со ссылкой на текущую информацию арабского таблоида "Al Qabas".
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"28 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате столкновения большого количества автомобилей на пустынной дороге в провинции Бехейра (губернаторство в Арабской Республике Египет - ред.)", - передает газета.
Детали
Сообщается, что авария произошла из-за утечки масла одного из автомобилей на 132 км дороги, что привело к столкновению и возгоранию машин.
"Генерал-майор Махмуд Хувайди, директор службы безопасности Бехейри, получил сообщение об аварии, и расследование показало, что, когда автомобиль ехал по пустынной дороге, перед 132-м километром произошла утечка масла, что затем привело к большому количеству аварий. Автомобили столкнулись, некоторые из них загорелись", - сообщает Al Qabas.