Масштабна ДТП в Єгипті: загинули 28 осіб, поранено 60
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Унаслідок масштабного ДТП в провінції Бехейра, Єгипет, - загинули 28 осіб, і ще 60 постраждали. Про це передає УНН з посиланням на поточну інформацію арабського таблоїду "Al Qabas".
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"28 людей загинули і ще 60 отримали поранення внаслідок зіткнення великої кількості автомобілів на пустельній дорозі в провінції Бехейра (губернаторство в Арабській Республіці Єгипет - ред.)", - передає газета.
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Повідомляється, що аварія сталася через витік мастила одного з автомобілів на 132 км дороги, що призвело до зіткнення і загоряння машин.
"Генерал-майор Махмуд Хувайді, директор служби безпеки Бехейри, отримав повідомлення про аварію, і розслідування показало, що, коли автомобіль їхав пустельною дорогою, перед 132-м кілометром стався витік мастила, що потім призвело до великої кількості аварій. Автомобілі зіткнулися, деякі з них загорілися", - повідомляє Al Qabas.