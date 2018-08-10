Масштабное ДТП в Одессе: внедорожник столкнулся с пятью автомобилями

"По предварительной информации, вчера около 22:00 автомобиль "БМВ Х5" двигался по проспекту Шевченко в левой полосе. Ему навстречу двигалось авто "Шевроле Авео", водитель которого пытался пересечь двойную сплошную линию дорожной разметки. В результате нарушения правил дорожного движения водитель "БМВ" вынужден был экстренно тормозить, что привело к разрыву колеса", - отметили в пресс-службе.

Водитель "БМВ", потеряв управление автомобилем, столкнулся с автомобилем "Рено" и несколькими припаркованными автомобилями: "Ниссан Альмера", "Форд фьюжн", "Тойота Королла" и "Мерседес". В результате женщина-пассажир автомобиля "Форд" была госпитализирована в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, автомобильная авария с участием "Мерседеса" и "Рено" произошла на Николаевской дороге в Одессе. В результате пострадали семь человек, один из которых скончался в больнице.