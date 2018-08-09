Через ДТП в Одесі загинула одна людина та ще шестеро постраждали
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 серпня. УНН. Автомобільна аварія за участі "Мерседеса" та "Рено" сталася сьогодні близько другої ночі на Миколаївській дорозі. У результаті зіткнення автомобілів постраждали семеро осіб, одна з яких померла в лікарні. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Попередньо встановлено, що "Мерседес" на закордонній реєстрації, рухаючись у бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з "Рено". У результаті четверо пасажирів легковика та троє пасажирів мікроавтобуса були госпіталізовані до медичних закладів з травмами різного ступеню тяжкості. На жаль, від отриманих травм один із пасажирів "Мерседеса" - 40-річний громадянин сусідньої держави - у лікарні помер", - йдеться у повідомленні.
Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області від зіткнення з естакадою автомобіль перевернувся і вилетів в кювет. У результаті загинула юна місцева мешканка.