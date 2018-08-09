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Из-за ДТП в Одессе погиб один человек и еще шестеро пострадали

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 9 августа. УНН. Автомобильная авария с участием "Мерседеса" и "Рено" произошла сегодня около двух часов ночи на Николаевской дороге. В результате столкновения автомобилей пострадали семь человек, один из которых скончался в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Из-за ДТП в Одессе погиб один человек и еще шестеро пострадали

"Предварительно установлено, что "Мерседес" на зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено". В результате четверо пассажиров легковушки и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. К сожалению, от полученных травм один из пассажиров "Мерседеса" - 40-летний гражданин соседнего государства - в больнице умер", - говорится в сообщении.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области от столкновения с эстакадой автомобиль перевернулся и вылетел в кювет. В результате погибла юная местная жительница.

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