Из-за ДТП в Одессе погиб один человек и еще шестеро пострадали

"Предварительно установлено, что "Мерседес" на зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено". В результате четверо пассажиров легковушки и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. К сожалению, от полученных травм один из пассажиров "Мерседеса" - 40-летний гражданин соседнего государства - в больнице умер", - говорится в сообщении.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области от столкновения с эстакадой автомобиль перевернулся и вылетел в кювет. В результате погибла юная местная жительница.