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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Масштабна ДТП в Одесі: позашляховик зіткнувся з п'ятьма автомобілями

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 10 серпня. УНН. У результаті ДТП за участі кількох автомобілів постраждала жінка. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає УНН.

Масштабна ДТП в Одесі: позашляховик зіткнувся з п'ятьма автомобілями

"За попередньою інформацією, вчора близько 22:00 автомобіль "БМВ Х5" рухався по проспекту Шевченка в лівій смузі. Йому назустріч рухався авто "Шевроле Авео", водій якого намагався перетнути подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. У результаті порушення правил дорожнього руху водій "БМВ" змушений був екстрено гальмувати, що призвело до розриву колеса", - зазначили у прес-службі.

Водій "БМВ", втративши керування автомобілем, зіткнувся з авто "Рено" і кількома припаркованими автівками: "Ніссан Альмера", "Форд Фюжн", "Тойота Королла" і "Мерседес". У результаті жінка-пасажир автомобіля "Форд" була госпіталізована до медичного закладу.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії.

Нагадаємо, автомобільна аварія за участі "Мерседеса" та "Рено" сталася на Миколаївській дорозі в Одесі. У результаті постраждали семеро осіб, одна з яких померла в лікарні. 

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