Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три автомобиля, человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Соломенском районе столицы в ДТП, во время которого столкнулись три автомобиля, погиб водитель легковушки. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Автопроисшествие произошло около 8:30 на улице Вадима Гетьмана. На место происшествия прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, а также следователи Главного управления полиции Киева.
Прибыв на место ДТП, полицейские установили, что столкнулись Hyundai Tucson, Dacia Logan и Chery QQ.
В результате Chery QQ зажало между двумя другими автомобилями, а водитель получил смертельные травмы. Данные по потерпевшему устанавливаются.
По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя Hyundai Tucson: он выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с Dacia Logan, а это транспортное средство в свою очередь - с Chery QQ.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают механизм ДТП и общаются со свидетелями этой аварии.
Указанное событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства ДТП.
Напомним, накануне под Киевом столкнулись три автомобиля, движение было перекрыто.