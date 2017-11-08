Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Солом'янському районі столиці у ДТП, під час якої зіткнулося три автомобілі, загинув водій легковика. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Автопригода сталася близько 8:30 на вулиці Вадима Гетьмана. На місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, а також слідчі Головного управління поліції Києва.
Прибувши на місце ДТП, поліцейські встановили, що зіткнулися Hyundai Tucson, Dacia Logan та Chery QQ.
У результаті Chery QQ затиснуло між двома іншими автівками, а водій отримав смертельні травми. Дані на потерпілого встановлюються.
За попередньою інформацією, ДТП сталася з вини водія Hyundai Tucson: він виїхав на смугу зустрічного руху, де спочатку зіткнувся з Dacia Logan, а цей транспортний засіб у свою чергу - з Chery QQ.
Зараз на місці працюють співробітники поліції. Вони встановлюють механізм автопригоди та спілкуються зі свідками цієї аварії.
Вказана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, під час розслідування якого будуть встановлені всі обставини ДТП.
Нагадаємо, напередодні під Києвом зіштовхнулися три авто, рух було перекрито.