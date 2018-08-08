Массовый мор рыбы в Мариуполе: экологи назвали причину

Чтобы узнать причины массового мора рыбы, были проведены лабораторные анализы. По их результатомы установлено, что бычки погибли из-за недостатка кислорода в воде.

"Специалистами Государственной Азовской морской экологической инспекции были отобраны пробы воды в районе Центрального пляжа Мариуполя. По результатам лабораторных анализов выявлено критически низкое содержание кислорода в воде (1,7 - 1,8 мг / дм3 при норме содержания кислорода в воде менее 4 мг / дм3 ), ставший причиной гибели рыбы ", - отметили в ведомстве.

Также специалистами было осуществлено отбор проб на предмет загрязнения морской воды. При визуальном осмотре загрязнения не зафиксировано.

Напомним, в реке Березовка, протекающей по территории Устиновского района Кировоградской области, массово погибла рыба .



