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Масовий мор риби в Маріуполі: екологи назвали причину

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Екологами були проведено обстеження прибережної території Маріуполя та зафіксовано загиблі особини риби бичка у кількості 24-26 одиниць на 1м². Про це повідомили у прес-службі Державної Азовської морської екологічної інспекції, пережає УНН.

Аби дізнатися причини масового мору риби, були проведенні лабораторні аналізи. За їх результатоми встановлено, що бички загинули через нестачу кисню у воді.

"Спеціалістами Державної Азовської морської екологічної інспекції були відібрані проби води в районі Центрального пляжу Маріуполя. За результатами лабораторних аналізів виявлено критично низький вміст кисню у воді (1,7 - 1,8 мг/дм3 при нормі вмісту кисню у воді менше 4 мг/дм3), що став причиною загибелі риби", - зазначили у відомстві.

Також спеціалістами було здійснено відбір проб на предмет забруднення морської води. При візуальному огляді забруднення не зафіксовано.

Нагадаємо, у річці Березівка, що протікає по території Устинівського району Кіровоградської області, масово загинула риба.

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