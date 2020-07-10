Массовые убийства активистов на Майдане: Киевсовет утвердил список присяжных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Киевский городской совет утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева по делу о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом сообщил заместитель городского главы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На последнем заседании Киевсовета мы вместе с коллегами утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева", - написал Прокопив.
Он напомнил, что Святошинский райсуд Киева рассматривает дело о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.
"Это дело сверхважное. Рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда", - отметил Прокопив.
Напомним, в Святошинском районном суде Киева перенесли рассмотрение уголовного производства в отношении массовых убийств активистов Майдана 20 февраля 2014 года - в связи с отсутствием полномочий суда присяжных.