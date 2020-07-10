Масові вбивства активістів на Майдані: Київрада затвердила список присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Київська міська рада затвердили список присяжних Святошинського районного суду Києва у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року. Про це повідомив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На останньому засіданні Київради ми разом з колегами затвердили список присяжних Святошинського районного суду Києва", - написав Прокопів.
Він нагадав, що Святошинський райсуд Києва розглядає справу про розстріли на Майдані в лютому 2014 року.
"Ця справа надважлива. Розгляд повільний і складний. Зараз у присяжних закінчився термін повноважень і цей фактор, на жаль, пригальмував роботу суду", - зазначив Прокопів.
Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва перенесли розгляд кримінального провадження щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року - у зв’язку з відсутністю повноважень суду присяжних.