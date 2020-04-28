Массовые чартеры для украинских трудовых мигрантов за границу пока выглядят нелогичными - Кулеба

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины понимает потребность в рабочих у государств-партнеров и будет готово пересмотреть позицию по их вывозу в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса в мире, но пока такие действия выглядят нелогично. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.