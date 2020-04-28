Масові чартери для українських заробітчан за кордон наразі виглядають нелогічними - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України розуміє потребу в робітниках у держав-партнерів і буде готове переглянути позицію щодо їх вивезення у контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу в світі, але наразі такі дії виглядають нелогічно. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
“Уряд України керується насамперед міркуваннями безпеки і здоров’я громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож — це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли подорож здійснюється літаком. Зараз всі дії уряду спрямовані на те, щоб повертати українців, що застрягли в різних країнах за кордоном, щоб вони могли в безпечних і максимально комфортних умовах жити і переживати ці карантинні заходи. На цьому тлі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою інтенсивністю”, — сказав Кулеба.
З його слів, МЗС керується одним принципом — це здоров’я і безпека українських громадян.
“Ми налаштовані конструктивно, ми розуміємо потребу в робітниках у наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію у контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу”, — підкреслив міністр.
Як повідомляв УНН, напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що, через нестачу сезонних робітників, польські бізнесмени готують чартерний рейс, який має привезти в країну українських заробітчан.