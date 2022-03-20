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Массовые антироссийские митинги проходят во временно оккупированных городах юга Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В украинских городах, оказавшихся под российской оккупацией, проходят массовые митинги против оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Цитата

"Несмотря на то, что оккупанты насаживают жесткий административно-полицейский режим на временно занятых территориях, украинцы не боятся проводить массовые акции протеста", - говорится в сообщении.

Жители Херсона 20 марта снова вышли на улицу с сине-желтой символикой. Оккупанты, которые думали, что их здесь будут ждать с хлебом-солью, явно не ожидали такого сопротивления.

В Каховке состоялось массовое шествие под лозунгами "Одна, единая свободная Украина!"

В Бердянске на традиционный мерный митинг пришли оккупанты. Совершили несколько выстрелов в воздух, задержали примерно 10 человек.

"Но украинцев не остановить. Они действительно ГРАЖДАНЕ своей страны. Генштаб ВСУ 19 марта заявил: даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", — говорится в сообщении.

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