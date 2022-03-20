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Масові антиросійські мітинги проходять у тимчасово окупованих містах півдня України

Масові антиросійські мітинги проходять у тимчасово окупованих містах півдня України

Київ • УНН

 • 119309 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В українських містах, які опинилися під російською окупацією, відбуваються масові мітинги проти окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цитата

«Попри те, що окупанти насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим на тимчасово зайнятих територіях, українці не бояться проводити масові акції протесту», - йдеться у повідомленні.

Жителі Херсона 20 березня знову вийшли на вулицю з синьо-жовтою символікою. Окупанти, які думали, що їх тут чекатимуть з хлібом-сіллю, явно не чекали такого спротиву.

У Каховці відбулась масова хода під гаслами «Одна, єдина вільна Україна!»

У Бердянську на традиційний мірний мітинг прийшли окупанти. Здійснили кілька пострілів у повітря, затримали приблизно 10 людей.

«Але українців не спинити. Вони справді – ГРОМАДЯНИ своєї країни. Генштаб ЗСУ 19 березня заявив: навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях неможливо», - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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