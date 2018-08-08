Массовое отравление во Львовской области: выяснились новые подробности об отеле

"Отель не зарегистрирован в качестве оператора мощности. Ранее отель" Джем "специалистами Госпродпотребслужбы не проверялся", - проинформировали в ведомстве.

Для установления причин и условий возникновения заболеваний специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования и обследования отеля. Указано, что проверка проводится с 7 до 8 августа.

Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, произошло массовое отравление. По данному факту полиция открыла производство. По состоянию на утро 7 августа за медицинской помощью обратились 30 человек. В больницу госпитализировали 25 человек, из них 24 - дети. Оказалось, дети прибыли на отдых из г. Шепетовка Хмельницкой области в количестве 47 человек. При сборе эпиданамнеза выяснилось, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию.