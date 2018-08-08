Масове отруєння на Львівщині: з'ясувалися нові подробиці про готель

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Готель "Джем" у с. Раковець Львівської області, відпочивальники якого отруїлися, не зареєстрований як оператор потужності. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби на запит УНН.

"Готель не зареєстрований як оператор потужності. Раніше готель "Джем" фахівцями Держпродспоживслужби не перевірявся", - проінформували у відомстві.

Для встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області розпочали проведення санітарно-епідеміологічного розслідування та обстеження готелю. Зазначено, що перевірка проводиться з 7 до 8 серпня.

Нагадаємо, у готелі "Джем", у селі Раковець Львівської області, сталося масове отруєння. За цим фактом поліція відкрила провадження. Станом на ранок 7 серпня за медичною допомогою звернулися 30 людей. До лікарні госпіталізували 25 осіб, з них 24 - діти. Виявилося, діти прибули на відпочинок з м. Шепетівка Хмельницької області в кількості 47 осіб. При зборі епіданамнезу з'ясувалося, що постраждалі вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною та молочну продукцію.

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