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Массированную кибератаку на Укртелеком нейтрализовали, оператор возобновляет предоставление услуг

Киев • УНН

 • 71836 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня на IT-инфраструктуру Укртелекома была осуществлена мощная вражеская кибератака. Специалисты Госспецсвязи оперативно отреагировали на ситуацию, благодаря чему атака была отбита. Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила в Telegram, передает УНН.

Массированную кибератаку на Укртелеком нейтрализовали, оператор возобновляет предоставление услуг

Цитата

"Сейчас массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована. Продолжается возобновление предоставления услуг", - заявил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Детали

На Укртелеком была осуществлена вражеская кибератака. Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, другим военным формированиям и пользователям критической инфраструктуры, Укртелеком временно ограничил предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес клиентов.

Специалисты Госспецсвязи оперативно отреагировали на ситуацию, благодаря чему атака была отбита.

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