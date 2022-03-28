Массированную кибератаку на Укртелеком нейтрализовали, оператор возобновляет предоставление услуг

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"Сейчас массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована. Продолжается возобновление предоставления услуг", - заявил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Детали

На Укртелеком была осуществлена вражеская кибератака. Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, другим военным формированиям и пользователям критической инфраструктуры, Укртелеком временно ограничил предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес клиентов.

Специалисты Госспецсвязи оперативно отреагировали на ситуацию, благодаря чему атака была отбита.

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