Масовану кібератаку на Укртелеком нейтралізували, оператор відновлює надання послуг

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"Наразі масована кібератака на Укртелеком нейтралізована. Триває відновлення надання послуг", - заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

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На Укртелеком була здійснена ворожа кібератака. Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури, Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес клієнтів.

Фахівці Держспецзв’язку оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито.

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