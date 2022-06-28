Массированный ракетный удар по Украине 25 июня: из беларуси было выпущено около 50 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Рано утром и вечером 25 июня из воздушного пространства беларуси истребителями и бомбардировщиками вкс рф был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины. По имеющейся информации проекта «Беларускі Гаюн», всего могло быть выпущено около 50 ракет, передает УНН.
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«Благодаря перехвату переговоров удалось воспроизвести на видеохронологию ракетных обстрелов Украины начиная с 03:45 25 июня 2022 года, а также определить точки взлета и районы запусков ракет», - отмечает мониторинговая группа.
Детали
По информации «Беларускі Гаюн», в ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, вылетавшие с военного аэродрома «Шайковка» (Калужская область, рф) и истребители Су-34 и Су-35, взлетевшие с военного аэродрома «Сеща» (Брянская область, рф).
«Удары по территории Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей Украины наносились ракетами Х-32 и Х-59МК», - сообщил оппозиционный канал.
Добавим
Украина ночью и утром 25 июня подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов. Известно о взрывах в Житомирской, Черниговской, Николаевской и Львовской областях. Также обстреляна Днепропетровская область. Нанесены новые ракетные удары по Харькову.