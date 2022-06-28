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Массированный ракетный удар по Украине 25 июня: из беларуси было выпущено около 50 ракет

Массированный ракетный удар по Украине 25 июня: из беларуси было выпущено около 50 ракет

Киев • УНН

 • 224054 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Рано утром и вечером 25 июня из воздушного пространства беларуси истребителями и бомбардировщиками вкс рф был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины. По имеющейся информации проекта «Беларускі Гаюн», всего могло быть выпущено около 50 ракет, передает УНН.

Цитата

«Благодаря перехвату переговоров удалось воспроизвести на видеохронологию ракетных обстрелов Украины начиная с 03:45 25 июня 2022 года, а также определить точки взлета и районы запусков ракет», - отмечает мониторинговая группа.

Детали

По информации «Беларускі Гаюн», в ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, вылетавшие с военного аэродрома «Шайковка» (Калужская область, рф) и истребители Су-34 и Су-35, взлетевшие с военного аэродрома «Сеща» (Брянская область, рф).

«Удары по территории Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей Украины наносились ракетами Х-32 и Х-59МК», - сообщил оппозиционный канал.

Добавим

Украина ночью и утром 25 июня подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов. Известно о взрывах в Житомирской, Черниговской, Николаевской и Львовской областях. Также обстреляна Днепропетровская область. Нанесены новые ракетные удары по Харькову.

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