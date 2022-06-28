Масований ракетний удар по Україні 25 червня: із білорусі було випущено близько 50 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Рано вранці та ввечері 25 червня з повітряного простору білорусі винищувачами та бомбардувальниками вкс рф було завдано масованого ракетного удару по території України. За наявною інформацією проекту «Біларускі Гаюн», всього могло бути випущено близько 50 ракет, передає УНН.
Цитата
«Завдяки перехопленню переговорів вдалося відтворити на відео хронологію ракетного обстрілу України починаючи з 03:45 25 червня 2022 року, а також визначити точки зльоту та райони запусків ракет», - зазначає моніторингова група.
Деталі
За інформацією «Біларускі Гаюн», в ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому «Шайківка» (Калузька область, рф) та винищувачі Су-34 та Су-35, що злетіли з військового аеродрому «Сеща» (Брянська область, рф).
«Удари по території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України завдавалися ракетами Х-32 та Х-59МК», - повідомив опозиційний канал.
Додамо
Україна вночі та вранці 25 червня зазнала масованого ракетного обстрілу з боку російських окупантів. Відомо про вибухи у Житомирській, Чернігівській, Миколаївській та Львівській областях. Також обстріляно Дніпропетровську область. Завдано нових ракетних ударів по Харкову.