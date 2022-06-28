Масований ракетний удар по Україні 25 червня: із білорусі було випущено близько 50 ракет

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«Завдяки перехопленню переговорів вдалося відтворити на відео хронологію ракетного обстрілу України починаючи з 03:45 25 червня 2022 року, а також визначити точки зльоту та райони запусків ракет», - зазначає моніторингова група.

Деталі

За інформацією «Біларускі Гаюн», в ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому «Шайківка» (Калузька область, рф) та винищувачі Су-34 та Су-35, що злетіли з військового аеродрому «Сеща» (Брянська область, рф).

«Удари по території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України завдавалися ракетами Х-32 та Х-59МК», - повідомив опозиційний канал.

Додамо

Україна вночі та вранці 25 червня зазнала масованого ракетного обстрілу з боку російських окупантів. Відомо про вибухи у Житомирській, Чернігівській, Миколаївській та Львівській областях. Також обстріляно Дніпропетровську область. Завдано нових ракетних ударів по Харкову.