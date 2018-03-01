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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54894 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65494 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68519 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104808 просмотра

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Маск раскрыл секреты своей успешности

Маск раскрыл секреты своей успешности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Самый известный миллиардер-предприниматель, основатель PayPal, компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что именно помогло ему стать таким успешным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Маск придерживается четкого распределения времени, используя его всегда и везде исключительно с пользой.

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В частности, генеральный директор SpaceX игнорирует большинство телефонных звонков, воздерживается от чрезмерной переписки по электронной почте и ежедневно спит примерно 6 часов.

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А еще у Маскса есть особая стратегия: он разбивает весь свой день на серию пятиминутных слотов. Маск даже обедает в течение пяти минут или меньше, как правило, во время встречи - пишет издание.

Как писал УНН, Киевское метро предложило Маску установить Tesla на "Арсенальной".

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