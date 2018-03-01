Маск раскрыл секреты своей успешности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Самый известный миллиардер-предприниматель, основатель PayPal, компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что именно помогло ему стать таким успешным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Маск придерживается четкого распределения времени, используя его всегда и везде исключительно с пользой.
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В частности, генеральный директор SpaceX игнорирует большинство телефонных звонков, воздерживается от чрезмерной переписки по электронной почте и ежедневно спит примерно 6 часов.
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А еще у Маскса есть особая стратегия: он разбивает весь свой день на серию пятиминутных слотов. Маск даже обедает в течение пяти минут или меньше, как правило, во время встречи - пишет издание.
Как писал УНН, Киевское метро предложило Маску установить Tesla на "Арсенальной".