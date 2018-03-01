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Маск розкрив секрети своєї успішності

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Найвідоміший мільярдер-підприємець, засновник PayPalа, компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розказав, що саме допомогло йому стати таким успішним. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Ілон Маск дотримується чіткого розподілення часу, використовуючи його завжди і всюди винятково з користю.

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Зокрема, генеральний директор SpaceX ігнорує більшість телефонних дзвінків, утримується від надмірного листування електронною поштою і щодня спить приблизно шість годин.

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А ще у Маскса є особлива стратегія: він розбиває весь свій день на серію п'ятихвилинних слотів. Маск навіть обідає протягом п'яти хвилин або менше, як правило, під час зустрічі - пише видання.

Як писав УНН, Київське метро запропонувало Маску встановити Tesla на "Арсенальній.

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