Marvel снимет фильм о суперзлодеях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Студия Marvel начала работу над фильмом про суперзлодеев. Хотя информация об этом не подтверждена официально. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт We Got This Covered.
Сайт опубликовал информацию о фильме с рабочим названием "Громовержцы" (Thunderbolts), над которым ведет работу студия Marvel. Детали картины не известны, но, вероятно, она будет посвящена злодеям из комиксов, желающим искупить свою вину.
Сейчас не известно, какие именно персонажи будут задействованы в фильме, который, вероятно, запустит новую серию фильмов киновселенной Marvel.
Наиболее вероятным персонажем фильма называют Сэмюэла Стернса, известного как Лидер из комиксов и фильма о Халке.
Имена других вероятных участников фильма неизвестны, но ранее заявлялось, что Человек-муравей и Оса могу стать героями нового фильма. Также издание предполагает, что в "Громавержцах" могут быть задействованы такие персонажи как Дедпул, Барон Земо, Красный Халк, а также Зимний солдат и Призрачный гонщик.
Как сообщал УНН, первый уик-энд мирового проката фильма "Мстители: Финал" позволил ленте компании Walt Disney побить рекорд по кассовым сборам. Лента собрала по всему миру 1,2 млрд долларов (31,9 млрд грн).
Отметим, что "Мстители 4: Финал" побил целый ряд рекордов за премьерные выходные, как в домашнем прокате в США, так и зарубежом.