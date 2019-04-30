Marvel зніме фільм про суперлиходіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Студія Marvel розпочала роботу над фільмом про суперлиходіїв. Хоча інформація про це не підтверджена офіційно. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт We Got This Covered.
Сайт опублікував інформацію про фільм з робочою назвою "Громовержці" (Thunderbolts), над яким веде роботу студія Marvel. Деталі картини не відомі, але, ймовірно, вона буде присвячена лиходіям з коміксів, які бажають спокутувати свою провину.
Зараз не відомо, які саме персонажі будуть задіяні у фільмі, який, ймовірно, запустить нову серію фільмів кіновсесвіту Marvel.
Найбільш вірогідним персонажем фільму називають Семюела Стернса, відомого як Лідер з коміксів і фільму про Халка.
Імена інших ймовірних учасників фільму невідомі, але раніше заявлялося, що Людина-мураха і Оса можу стати героями нового фільму. Також видання припускає, що в "Громовержцях" можуть бути задіяні такі персонажі як Дедпулу, Барон Земо, Червоний Халк, а також Зимовий солдат і Примарний гонщик.
Як повідомляв УНН, перший уїк-енд світового прокату фільму "Месники: Фінал" дозволив стрічці компанії Walt Disney побити рекорд за касовими зборами. Стрічка зібрала по всьому світу 1,2 млрд доларів (31,9 млрд грн).
Відзначимо, що "Месники 4: Фінал" побив цілу низку рекордів за прем'єрні вихідні, як у домашньому прокаті у США, так і за кордоном.