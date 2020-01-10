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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110982 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113613 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112105 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124747 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104264 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107466 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107692 просмотра

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Маруся Звиробий снова пришла на допрос в ГБР

Маруся Звиробий снова пришла на допрос в ГБР

Киев  •  УНН

 • 22674 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) вновь пришла в Государственное бюро расследований на допрос. Также журналистам под стенами ГБР она рассказала, что за ней следят, передает корреспондент УНН.

"Почему меня допрашивает ГБР, как не госслужащего, по сегодняшний день мне не объяснили... Хотелось бы разъяснить, что происходит, я к ним хожу, ухожу, спрашиваю, спрашиваю, вот пойду еще раз спрошу", - сказала Звиробий.

Также она заявила, что за ней следят.

"За мной следят. Вот, например, после суда над Яной (военной медсестрой Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - ред.), я отлучилась со знакомыми, и к нам подсадили мальчика, бывает очень часто в последнее время, когда какой-то мальчик садится и пьет целый час какой-то компот и сидит на "ушном" и слушает, о чем мы говорим. Я уже их распознаю", - рассказала Звиробий.

Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтерки Маруси Звиробий (Елена Беленькая) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее было открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Звиробий, которые опубликовали видео, где они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Как сообщалось, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Звиробий из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Звиробий и Федине.

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