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Маруся Звіробій знову прийшла на допит до ДБР

Маруся Звіробій знову прийшла на допит до ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) знову прийшла до Державного бюро розслідувань на допит. Також журналістам під стінами ДБР вона розповіла, що за нею стежать, передає кореспондент УНН.

"Чому мене допитує ДБР, як не держслужбовця, по сьогоднішній день мені не пояснили… Хотілось би роз’яснити, що відбувається, я до них ходжу, ухожу, питаю, питаю, от піду ще раз спитаю", - сказала Звіробій.

Також вона заявила, що за нею стежать.

"За мною стежать. Ось, наприклад, після суду над Яною (військовою медсестрою Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – ред.), я відлучилася зі знайомими, й до нас підсадили хлопчика, що буває дуже часто останнім часом, коли якийсь хлопчик підсідає і п’є цілу годину якийсь компот і сидить на "вушному" та слухає, про що ми балакаємо. Я вже їх розпізнаю", - розповіла Звіробій.

Нагадаємо, 28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше було відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, де вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.

Як повідомлялося, ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Федині та Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського. Генпрокуратура повернула без погодження проекти підозр Звіробій та Федині.

Українські Національні Новини

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