Генпрокуратура повернула без погодження проекти підозр Звіробій та Федині - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генпрокуратура України повернула без погодження проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції "Європейська солідарність" Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського. Про повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
"З приводу проекту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, вона була повернута з генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, яка є народним депутатом України", - сказала Іванова.
З її слів, допоки не буде прийняте рішення щодо зазначеної особи, проект повідомлення про підозру є таким, який не погоджено.
"Як буде розвиватись ситуація далі - я наразі передбачити не можу, тому що тут в подальшому, в мірі того, як буде розвиватись слідство, в мірі того, наскільки доказів буде здобуто, в тому числі і по народному депутату, і по громадянці, можливо буде підготовлено інший документ або якось скорегований", - додала речниця ДБР.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка України Софія Федина та громадянка Маруся Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.
26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Федині та Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.